НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Самолет‑«невидимка» F-35B пропал в США

Источник:
РИА Новости
583 3
Американский «стелс»-истребителя F-35B
Американский «стелс»-истребителя F-35B
Фото: Nick / from United Kingdom / CC BY 2.0

Американский «стелс»-истребитель вертикального взлета и посадки F-35B Корпуса морской пехоты пропал в штате Южная Каролина, сообщила Объединенная военная база Чарльстон.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался», — приводит РИА Новости заявление представителя авиабазы.

По его словам, поиски самолета сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.

В Корпусе морской пехоты США уточнили, что авария произошла с самолетом из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Еще по теме
Упавшего с восьмого этажа в Новосибирске ребенка спас профлист
Горняков эвакуируют из шахт Кузбасса
Севший в пшеничное поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Двое мужчин неделю жили в красноярской тайге на одной бруснике
смотреть все
ЧП #Происшествия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

MuCbE

Не забывай что кусты их назад отбрасывают. Грозный соперник

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

mosquito__2010

У рагулей всё всегда на деревьях растёт. И пенсии европейские тоже.