Самолет‑«невидимка» F-35B пропал в США

Американский «стелс»-истребитель вертикального взлета и посадки F-35B Корпуса морской пехоты пропал в штате Южная Каролина, сообщила Объединенная военная база Чарльстон.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался», — приводит РИА Новости заявление представителя авиабазы.

По его словам, поиски самолета сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.

В Корпусе морской пехоты США уточнили, что авария произошла с самолетом из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.