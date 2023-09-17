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Определены самые неспортивные регионы России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область оказались самыми неспортивными регионами России, в них меньше всего доля людей, приверженных здоровому образу жизни.

В замыкающую рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерку вошли также Забайкальски й край и Республика Хакасия, свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Специалисты отмечают, что низкие места у этих регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей.

При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Спорт #Вокруг спорта #Здоровье #Забайкалье #Хакасия
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