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Выпущены «вечные» колеса для велосипеда

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Smart Tire и NASA представили «вечные» колеса для велосипедов, внутри которых вместо воздуха находится пружина из никель-титанового сплава.

Пружина сохраняет форму колеса и деформируется при столкновении с предметами, а затем снова возвращается в первоначальное состояние. За счет этого ямки и неровности дороги не ощущаются во время езды.

Такое колесо также не может спустить даже при серьезном повреждении. Его можно использовать, пока наружный слой резины не сотрется. Ресурс такого колеса оценивается в 12 тысяч километров. Разработчики уверяют, что велосипед сломается быстрее.

Изначально NASA использовало шины с каркасом из пружины в марсоходах. Затем технологию перенесли на велосипедные колеса. Стоимость комплекта под названием Metl — 1300 долларов, поставки начнутся летом будущего года.

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