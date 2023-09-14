Выпущены «вечные» колеса для велосипеда

Компания Smart Tire и NASA представили «вечные» колеса для велосипедов, внутри которых вместо воздуха находится пружина из никель-титанового сплава.

Пружина сохраняет форму колеса и деформируется при столкновении с предметами, а затем снова возвращается в первоначальное состояние. За счет этого ямки и неровности дороги не ощущаются во время езды.

Такое колесо также не может спустить даже при серьезном повреждении. Его можно использовать, пока наружный слой резины не сотрется. Ресурс такого колеса оценивается в 12 тысяч километров. Разработчики уверяют, что велосипед сломается быстрее.

Изначально NASA использовало шины с каркасом из пружины в марсоходах. Затем технологию перенесли на велосипедные колеса. Стоимость комплекта под названием Metl — 1300 долларов, поставки начнутся летом будущего года.