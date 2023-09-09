Умер главный разработчик легендарной PowerPoint

Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет.

Создатель легендарной программы умер в своем доме в штате Калифорния 1 сентября. Причиной смерти стал рак легких, который метастазировал в мозг, пишет The Washington Post со ссылкой на родных Остина.

Программа для создания презентаций была впервые выпущена в 1987 году под названием Presenter. Первоначально она предназначался для компьютеров Macintosh, однако спустя несколько месяцев Microsoft купила компанию, выпустившую продукт.

В 1993 году объем продаж PowerPoint превысил 100 миллионов долларов, позднее PowerPoint вошла в пакет программ Office. Сейчас PowerPoint ежедневно используется для создания более 30 миллионов презентаций.