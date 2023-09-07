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Шепелев вернется на ТВ после антироссийских высказываний

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Телеканал «Россия» сообщил о премьере нового проекта про животных «В кругу друзей», вести передачу будет Дмитрий Шепелев, который выступал против проведения СВО.

После начала спецоперации Шепелев писал в соцсетях, что ему стыдно за свою страну, а также извинился перед жителями Украины.

Спустя полтора года ведущий вернулся на работать на федеральный канал, что посчитали лицемерием с его стороны и двуличием со стороны телеканала.

«Если телеведущий действительно выступал против СВО, то он попадает под систему нашего законодательства. Проверкой этого должны заниматься правоохранительные органы», — сказала News.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Шепелев последние годы работал на Первом канале, ТНТ и в 2021-22 годах вел юмористическую программу «Шоу большой страны» на канале «Россия».

Шоу «В кругу друзей» покажут на «России» 9 сентября в 11:50. В студию к Шепелеву придут знаменитости со своими домашними животными и расскажут истории их питомцев.

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