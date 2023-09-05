Как страны меняли названия

Власти Индии намерены сменить название страны на Бхарат, отсылающее к наименованию территории, которое встречается в древних санскритских текстах. Истории известны множество случаев, когда государство меняет свое официальное название. Как Персия стала Ираном, а Цейлон превратился в Шри-Ланку?

Топоним Индия происходит от древнеперсидского слова хинду — исторического названия реки Инд. Однако индийские политики считают его символом рабства и напоминанием о колониальном прошлом. Именно поэтому его хотят заменить.

Согласно Конституции Индии, ее официальные языки — английский и хинди. На английском страна называется India (Индия), на хинди — Бхарат, происходящее от имени древнего царя, история которого была описана в эпосе «Махабхарата». Со времен империи Великих Моголов страну также называли Хиндустан.

Иран

Тысячелетия общепринятым именованием страны было Персия — это название дали еще древние греки, описывая существовавшую на территории империю. 21 марта 1935 года шах Мохаммед Реза Пехлеви одобрил переименование государства в Иран — это название представляет собой современное прочтение словосочетания Airyana Vaeja — «земля ариев».

Интересно, что первоначально инициатива переименовать Персию исходила от иранского посла в Германии, который находился под сильным влиянием нацистов. Он посчитал, что новое название будет подчеркивать арийские корни жителей страны.

Мьянма

Страна долгое время называлась Бирма — этот топоним был образован от названия этнического большинства населения британскими колонизаторами и не пользовался популярностью у местного населения. В 1974 году государство переименовали в Социалистическую Республику Бирманский союз.

После прихода к власти военных 18 июня 1989 года страна сменила свое название на Союз Мьянма, что в приблизительном переводе означает «сильный союз». Последний раз страну переименовывали в 2010 году — теперь государство официально называется Республика Союза Мьянма.

Конго

После получения независимости от Бельгии Демократическая Республика Конго27 октября 1971 года была переименована в Республику Заир. «Заир» — древнее название реки Конго. Решение принял диктатор Мобуту Сесе Секо, провозгласивший после прихода к власти политику «заирской подлинности».

Кстати, Мобуту заодно переименовал столицу из Леопольдвиля в Киншасу. В 1997 году диктаторский режим свергли. После этого государство получило современное название — Демократическая Республика Конго.

Шри-Ланка

Страна со времен португальского вторжения в XVI веке называлась Цейлоном — так звучало транслитерированное на английский язык название коренного населения сингала. В 1948 году остров обрел независимость и стал называться Доминион Цейлон.

После принятия конституции в 1972 году государство стало именоваться Республикой Шри-Ланка («благословенная земля» с санкрита), а после 1978 года — Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка. Однако топоним «Цейлон» продолжает активно использоваться в чайной индустрии.

Бенин

До 1975 года страна носила название Республика Дагомея — по использовавшемуся имени французской колонии. После этого государство переименовали в Народную Республику Бенин — по названию древнего царства, существовавшего в низовьях реки Нигер в XV-XIX веках.

Решение принял подполковник Матье Кереку, который пришел к власти в результате военного переворота. В 1990 году после либерализации политического режима из названия страны убрали слово «народная».

Зимбабве

В колониальную эпоху страна называлась Южной Родезией в честь британского политика Сесила Родса. В 1965 году она провозгласила независимость, а через 14 лет государство переименовали в Республику Зимбабве-Родезия. Новое название стало компромиссом между правительством белого меньшинства и преобладающим черным населением.

В 1980 году правительство возглавил Роберт Мугабе, после чего страна приняла новое название — Республика Зимбабве. Топоним происходит от наименования древнего города на юго-востоке страны, который на местном языке означает «жилище правителя».

Буркина-Фасо

Современное название страна получила в августе 1984 года — до этого она именовалась Республикой Верхняя Вольта в честь главной реки. «Буркина-Фасо» в переводе с местного языка означает «страна честных людей».

Решение переименовать государство приняли в первую годовщину государственного переворота, когда к власти после череды диктатур пришли молодые армейские офицеры во главе с капитаном Тома Санкара, провозгласившие «социальную революцию».

Камбоджа

Страна — рекордсмен по количеству переименований. В 1953 году Королевство Камбоджа обрело независимость от Франции. В 1970 году в результате переворота к власти пришел генерал Лон Нол — он переименовал государство в Кхмерскую Республику.

Через пять лет победу в гражданской войне одержали «красные кхмеры» во главе с Пол Потом — страна изменила название на Демократическую Кампучию. В 1979 году страну снова переименовали — в Народную Республику Кампучию. В 1989 году она стала Государством Камбоджа. Наконец, в 1993 году круг замкнулся, страна вернула прежнее имя: Королевство Камбоджа.

Эсватини

До 2018 года государство именовалось Свазиленд. Король Мсвати III объявил о переименовании страны в Королевство Эсватини в честь 50-летия независимости от Британии. Новое название на языке местного населения означает «земля народа свази».

Свое решение король объяснил тем, что новое название поможет избежать путаницы с английским названием Швейцарии. На английском языке Swaziland и Switzerland действительно пишутся и произносятся очень похоже.