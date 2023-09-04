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Баскетболист сборной Сербии лишился почки после матча чемпионата мира

Источник:
Sibnet.ru
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Баскетболисту сборной Сербии Борише Симаничу удалили почку после полученной в ходе матча чемпионата мира против Южного Судана травмы.

Во время игры Симанич получил удар в область почки. Изначально травму восприняли как незначительную, однако она потребовала операции. Но после нее у 25-летнего спортсмена возникли дополнительные осложнения.

В результате пришлось удалить одну из почек спортсмена, пишет сербское издание Sportal. Симанич был прооперирован на Филиппинах, которая, как и Япония с Индонезией, принимает матчи ЧМ-2023.

Матч предварительного раунда чемпионата мира Южный Судан — Сербия прошел 30 августа. Победу со счетом 115:83 одержала сербская команда.

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