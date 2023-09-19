Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения

Намерения мужчины определяют его поступки. На какие из них стоит обратить внимание, чтобы понять, что мужчина действительно дорожит отношениями?

Психолог Маргарита Алексеева рассказала, что по-настоящему любящего мужчину можно легко вычислить по тому, как он ведет себя в отношениях. Серьезность его намерений очевидна, если он совершает перечисленные ниже поступки.

Готов отложить дела

Речь идет не о том, что мужчина бросает дела и бежит по первому зову своей избранницы. Здесь больше про приоритеты и планирование времени.

«Мужчина, который дорожит вами, будет буквально планировать время на общение и встречи. Он не будет планировать свидание не по остаточному принципу: ну, вот через неделю у меня вечер ничем не занят, и, чтобы день не пропадал, давай увидимся», — объясняет Алексеева.

Мужчина, которому важны отношения, всегда знает, когда вы увидитесь, как проведете время вместе. Если вы уже проживаете совместно, то будет запланирован день на выходных, без отвлечения на работу и посторонние дела.

Боится обидеть

Серьезно настроенный мужчина не будет обижать свою избранницу. Делать какие-то вещи специально ради бурной эмоциональной реакции партнерши — это уже не поступок, а низкие манипуляции.

«Стоит сказать, что обида, это, конечно, детское чувство. Когда тому, кто обиделся, хочется получить компенсацию за свои эмоциональные страдания. И уже поэтому мужчина не будет вас обижать. Потому что относиться к вам как ко взрослой личности», — говорит психолог.

Первым идет мириться

Есть французская поговорка: «Если женщина неправа — попроси у нее прощения». Почему мужчина, который вас любит, будет это делать? Потому что ему важнее скорее наладить ситуацию и разрядить обстановку, а не выяснять кто прав.

Взрослый мужчина понимает, что женщина по своей природе более эмоциональная, у женщин бывают разные периоды, когда на эмоции сильно действуют гормоны. Если случилась ссора, любящий мужчина пойдет первым на мир.

Дарит подарки

Мужчина, который заботиться о своей девушке, дарит подарки и устраивает сюрпризы. Это очень понятный язык любви, показатель того, что он внимательно относиться к желаниям избранницы.

От женщины требуется только знать, что она хочет, делиться мечтами со своими мужчиной. Но тут многие «сильные и независимые» сами могут испортить ситуацию отмашками: «Мне ничего не нужно».

Но даже в таких случаях мужчина, который боится потерять свою возлюбленную, найдет способ порадовать ее приятными мелочами: цветами, сладостями, билетами в кино или на концерт.

Делится достижениями

Мужчина, который дорожит своей избранницей, делится своими достижениями и при этом не вываливает на нее свои проблемы.

«Это не значит, что он дома молчит как истукан. Мужчина тоже человек, и может попросить вас о поддержке в какой-то не простой период, но скорее всего он не будет заваливать вас подробностями», — поясняет Алексеева.

Если мужчина делится с женщиной своими достижениями, значит она для него очень значимая фигура. Люди всегда хотят сообщить какую-то радостную новость самому близкому и дорогому человеку.

«Главный показатель хороших отношений — когда в отношениях легко и просто. Это значит нет хитрых схем и манипуляций, не нужно придумывать как попросить о подарке, не надо подгадывать настроение своего мужчины, не надо играть в какие-то игры», — подытоживает психолог.