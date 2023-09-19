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Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com
Намерения мужчины определяют его поступки. На какие из них стоит обратить внимание, чтобы понять, что мужчина действительно дорожит отношениями?

Психолог Маргарита Алексеева рассказала, что по-настоящему любящего мужчину можно легко вычислить по тому, как он ведет себя в отношениях. Серьезность его намерений очевидна, если он совершает перечисленные ниже поступки.

Готов отложить дела

Речь идет не о том, что мужчина бросает дела и бежит по первому зову своей избранницы. Здесь больше про приоритеты и планирование времени.

«Мужчина, который дорожит вами, будет буквально планировать время на общение и встречи. Он не будет планировать свидание не по остаточному принципу: ну, вот через неделю у меня вечер ничем не занят, и, чтобы день не пропадал, давай увидимся», — объясняет Алексеева.

Мужчина, которому важны отношения, всегда знает, когда вы увидитесь, как проведете время вместе. Если вы уже проживаете совместно, то будет запланирован день на выходных, без отвлечения на работу и посторонние дела.

Боится обидеть

Серьезно настроенный мужчина не будет обижать свою избранницу. Делать какие-то вещи специально ради бурной эмоциональной реакции партнерши — это уже не поступок, а низкие манипуляции. 

«Стоит сказать, что обида, это, конечно, детское чувство. Когда тому, кто обиделся, хочется получить компенсацию за свои эмоциональные страдания. И уже поэтому мужчина не будет вас обижать. Потому что относиться к вам как ко взрослой личности», — говорит психолог.

Первым идет мириться

Есть французская поговорка: «Если женщина неправа — попроси у нее прощения». Почему мужчина, который вас любит, будет это делать? Потому что ему важнее скорее наладить ситуацию и разрядить обстановку, а не выяснять кто прав.

Взрослый мужчина понимает, что женщина по своей природе более эмоциональная, у женщин бывают разные периоды, когда на эмоции сильно действуют гормоны. Если случилась ссора, любящий мужчина пойдет первым на мир.

Дарит подарки

Мужчина, который заботиться о своей девушке, дарит подарки и устраивает сюрпризы. Это очень понятный язык любви, показатель того, что он внимательно относиться к желаниям избранницы.

От женщины требуется только знать, что она хочет, делиться мечтами со своими мужчиной. Но тут многие «сильные и независимые» сами могут испортить ситуацию отмашками: «Мне ничего не нужно».

Но даже в таких случаях мужчина, который боится потерять свою возлюбленную, найдет способ порадовать ее приятными мелочами: цветами, сладостями, билетами в кино или на концерт.

Делится достижениями

Мужчина, который дорожит своей избранницей, делится своими достижениями и при этом не вываливает на нее свои проблемы.

«Это не значит, что он дома молчит как истукан. Мужчина тоже человек, и может попросить вас о поддержке в какой-то не простой период, но скорее всего он не будет заваливать вас подробностями», — поясняет Алексеева.

Если мужчина делится с женщиной своими достижениями, значит она для него очень значимая фигура. Люди всегда хотят сообщить какую-то радостную новость самому близкому и дорогому человеку.

«Главный показатель хороших отношений — когда в отношениях легко и просто. Это значит нет хитрых схем и манипуляций, не нужно придумывать как попросить о подарке, не надо подгадывать настроение своего мужчины, не надо играть в какие-то игры», — подытоживает психолог.

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