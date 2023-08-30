Названа дешевая замена кондиционеру для белья

Блогерша Любовь Гончарова назвала дешевую замену кондиционеру для белья — придать мягкость вещам поможет обычная поваренная соль.

Соль необходимо поместить в стиральную машину вместе с порошком в пропорции один к одному, пишет портал «Городовой». При этом для очистки деликатных тканей следует смешать две порции порошка и одну порцию соли, отметила Гончарова.

В полученный состав также можно добавить несколько капель эфирного масла. Перед циклом полоскания в барабан стиральной машины или в специальный отсек достаточно насыпать 2-3 столовые ложки получившейся смеси.

По словам блогерши, соль также сохраняет цвет тканей, так как помогает моющим средствам быстрее и лучше выполаскиваться. В результате белье и одежда практически не линяют, подчеркнула она.