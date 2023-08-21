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Врач рассказала, как трансформируется жир при похудении

Источник:
Sibnet.ru
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Похудение
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жир при сжигании распадается на углекислый газ и воду и выводится через дыхание, а сами жировые клетки уменьшаются в размерах во время голодания, сообщила врач-эндокринолог Динара Булумбаева.

«При сжигании жира происходит его окисление, реакция с кислородом. Под действием кислорода молекула жира распадается на углекислый газ и воду с освобождением энергии. Углекислый газ покидает тело с дыханием, вода уходит с мочой, потом и тоже через дыхание», — цитирует «Наука в Сибири» Булумбаеву.

Основная часть бывшего жира выводится через легкие. При этом большая часть энергии, получаемой из жира, не превращается в углекислый газ и воду, а используется для работы органов и систем организма.

При голодании содержание жира в жировой ткани снижается за счет уменьшения размеров клеток жировой ткани (адипоцитов), которые принимают веретенообразную форму. 

При возврате нормального питания адипоциты быстро возвращают себе типичную округлую форму. Этот феномен называется пластичностью жировой ткани.

Жировая ткань сохраняет потенциал роста на протяжении всей жизни, она может быстро увеличиваться или регрессировать в зависимости от питания. Поэтому для достижения здоровой и устойчивой потери веса требуется комплексный подход: правильное питание, контроль над порциями и физическая активность.

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