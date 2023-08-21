Роботов для обслуживания электрических проводов создали в России

Команда специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения представила передовую систему роботизированной защиты и обслуживания линий электропередач (ЛЭП).

Специалисты рассказали ТАСС, что технология состоит из двух компонентов: роботизированной части и математической модели. Роботы способны перемещаться вдоль проводов, собирать информацию о техническом состоянии инфраструктуры и анализировать погодные условия и параметры электропередачи.

Собранная информация позволяет точно определить состояние ЛЭП и прогнозировать возможные аварии. В отличие от зарубежных конкурентов разработка уже имеет готовые рабочие прототипы.

Одна из моделей успешно прошла испытания на низковольтном оборудовании. Инженеры работают над третьей версией, способной перелетать через препятствия. Робот весит около 6 килограммов и оснащен различными видами камер для мониторинга.

Эксперты подчеркивают, что в стране и за рубежом проводятся исследования в данной области, но созданные устройства либо неповоротливы, либо недостаточно точны. Российские роботы предоставляют высокую точность контактного мониторинга ЛЭП.

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Использование роботов позволит проводить обширный спектр работ, включая проверку состояния ЛЭП, поиск повреждений, очистку от наледи и обледенения.

Это важный шаг в сфере автоматизации энергетических систем, способный значительно повысить эффективность и безопасность обслуживания линий электропередач.