НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Роботов для обслуживания электрических проводов создали в России

Источник:
Sibnet.ru
309 0
Линия электропередач
Фото: © Matthew Henry / Unsplash License

Команда специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения представила передовую систему роботизированной защиты и обслуживания линий электропередач (ЛЭП). 

Специалисты рассказали ТАСС, что технология состоит из двух компонентов: роботизированной части и математической модели. Роботы способны перемещаться вдоль проводов, собирать информацию о техническом состоянии инфраструктуры и анализировать погодные условия и параметры электропередачи. 

Собранная информация позволяет точно определить состояние ЛЭП и прогнозировать возможные аварии. В отличие от зарубежных конкурентов разработка уже имеет готовые рабочие прототипы. 

Одна из моделей успешно прошла испытания на низковольтном оборудовании. Инженеры работают над третьей версией, способной перелетать через препятствия. Робот весит около 6 килограммов и оснащен различными видами камер для мониторинга.

Эксперты подчеркивают, что в стране и за рубежом проводятся исследования в данной области, но созданные устройства либо неповоротливы, либо недостаточно точны. Российские роботы предоставляют высокую точность контактного мониторинга ЛЭП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕGoogle изобрел спорт для робособак

Использование роботов позволит проводить обширный спектр работ, включая проверку состояния ЛЭП, поиск повреждений, очистку от наледи и обледенения. 

Это важный шаг в сфере автоматизации энергетических систем, способный значительно повысить эффективность и безопасность обслуживания линий электропередач.


Еще по теме
Удобство и надежность: где приобрести вилочные погрузчики
Xiaomi выпустила дешевый 50‑дюймовый 4K‑телевизор
LG расширила гарантию на мониторы
Создана высокоемкая батарея для электрокаров с быстрой зарядкой
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
6665
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
9637
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
12932
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
13514
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
15914
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
17880
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
17860
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
14925
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
14949
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
15292
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Empress взломала новую игру
Нюша опубликовала сексуальные фото в честь 33‑летия
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Хороший вопрос. Типичная тактика западных мерзавцев - прикрываясь гражданской инфраструктурой создают...

mosquito__2010

Никакая работа не делается в пустую если она с добрыми намерениями.

mosquito__2010

Этот тип когда нибудь что нибудь говорил подобное об аллее ангелов в Донецке и о том какие именно процессы...

kygear

Бензоколонка не создаст ядерную бомбу.Одни центрифуги для разделения изотопов чего стоят.