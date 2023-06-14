Google изобрел спорт для робособак

Ученые из Google DeepMind вдохновились популярными соревнованиями аджилити для собак, где питомцы проходят полосу препятствий, и создали свою версию под названием Barkour. Этот курс представляет собой серию испытаний, объединяющих различные типы движений.

За последнее десятилетие индустрия четвероногих роботов, таких как Spot от Boston Dynamics, сделала большой прогресс. Однако сравнение их успехов становится сложной задачей из-за отсутствия стандартизированного бенчмарка, написал Атиль Искен, ученый из Google DeepMind в аннотации к работе на сайте Корнелльского университета.

Barkour включает разнообразные препятствия, требующие от роботов определенных навыков и поведения, а чтобы подчеркнуть значимость скорости и точности движений введено ограничение по времени.

Курс Barkour включает в себя четыре типа препятствий: площадку для старта и финиша, стойки, горку и барьер для прыжка. Как и в соревнованиях аджилити для собак, роботы получают штрафные очки, если не справляются с препятствием или не проходят его и если тратят на него много времени.

Создание Barkour станет толчком в развитии контроллеров, позволяющих роботам достигать подвижности, сравнимой с животными. Этот бенчмарк будет полезен для оценки и сравнения производительности различных робототехнических систем и алгоритмов управления в области подвижности.