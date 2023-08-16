Силовики получат доступ к данным россиян без решения суда

Министерство внутренних дел России разработало поправки к закону о деятельности по оперативно-розыскным мероприятиям, которые будут распространяться на информацию, передаваемую через интернет. Согласно им силовые структуры смогут получать данные россиян без решения суда.

Изменения позволят приравнять информацию в сети к данным, необходимым для проведения следственных действий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поправок.

Подобные изменения дадут право правоохранительным органам получать удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и с устройств граждан, не требуя судебного решения.

Причиной такой инициативы стало распространение в России интернет-преступлений, включая совершаемые через использование частных сетей, таких как VPN. В 2022 году было зафиксировано более 522 тысяч подобных случаев.

На данный момент доступ к сообщениям граждан, которые считаются конфиденциальной перепиской, возможен только после получения судебного разрешения. Предложенные МВД поправки упростят эту процедуру, сократят временные рамки и позволят сразу приступать к анализу передаваемой информации.