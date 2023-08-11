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Омск наводнили богомолы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Plenumchamber / CC BY-SA 3.0

Численность богомолов выросла в Омской области из-за потепления, их завозят из стран Азии с фруктами, сообщила доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультета ОмГАУ Наталья Шевченко.

«В 2023 году в Омской области действительно увеличилась численность популяции богомолов, хотя первых особей мы начали замечать еще в 2020 год. По всей видимости, изменение климата, потепление в нашем регионе, в частности, повлияло на активную миграцию этих южных насекомых на северные территории России», — сказала «АиФ-Омску» Шевченко.

Попадают в Омск они, прицепляясь к фурам с фруктами и овощами. Богомолы в период спаривания могут быть сильно активны и даже прыгать на людей, но их укусы не опасны для человека.

Также они полезны для огорода, так как питаются вредными для садоводства насекомыми: гусеницами, трипсом, саранчу и так далее.

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Жизнь #Гео #Омск
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Топ комментариев

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

PA3OPBY

Они не вкурсе за вилы, одни только за швабры, а другие за вазелин!

pepelmetal

Отличная новость смешно как всепропальщики воют в комментариях