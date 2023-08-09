Испытания тяжелого беспилотника «Партизан» завершат к концу года

Испытания тяжелого беспилотника «Партизан», разрабатываемого в Новосибирске, завершат к концу года, после будут обсуждать вопрос о возможном производстве, сообщил директор СибНИА имени С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.

«Демонстратор мы в конце августа — в начале сентября передаем на наземные статические испытания. С конца сентября начнутся летные испытания, и дальше в ноябре-декабре мы планируем подтвердить все летно-технические характеристики», — сказал Барсук ТАСС.

После показа «Партизана» обсудят вопрос о возможном запуске производства и количестве самолетов. В одной из моделей речь шла о 10 экземплярах в 2024 году.

«Партизан» — это беспилотный самолет короткого взлета и посадки. Пока создается на базе ТВС-2МС (модернизированный Ан-2). Технология заключается в активном обдуве крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей.

Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3,4 тонны, он будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тысячи километров. Специалисты СибНИА рассчитывали собрать «Партизан» к концу 2022 года, однако сроки перенесли из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные.