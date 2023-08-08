Путин заморозил налоговые соглашения с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами — США, Канадой, Японией, ЕС и другими странами.

Речь идет о соглашениях, которые затрагивают доходы и имущество. Их документа следует, что приостанавливается действие отдельных положений соглашения об избежании двойного налогообложения.

Соглашения приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц», говорится в указе.

Договоры об избежании двойного налогообложения — межправительственные соглашения, призванные не допустить налогообложение одного и того же дохода в нескольких странах.