Создан пробиотик нового поколения

Шведские ученые обнаружили способ обеспечить выживаемость бактерий в составе пробиотиков на пути к кишечнику человека. Открытие вскоре может улучшить лечение диабета второго типа.

В кишечнике человека обитают триллионы бактерий, которые участвуют в работе пищеварительной, иммунной и нервной систем. Один из важнейших микробов — Faecalibacterium prausnitzii.

Однако увеличение его численности с помощью пробиотиков, которые содержат бактерии, было невозможно, так как он не может выжить в среде с кислородом. В новом исследовании ученые преодолели чувствительность этой бактерии к кислороду.

Дальнейшее обучение чувствительных к кислороду бактерий в благоприятной электрохимической среде позволило исследователям выделить более устойчивые штаммы. Также ученые выделили также другую бактерию, Desulfovibrio piger, которая помогает росту Faecalibacterium prausnitzii.

Объединив естественный симбиоз с обучением бактерий, исследователи разработали новую стратегию производства устойчивых к кислороду бактерий для «живых» лекарств. Они смогут предотвращать заболевания, сопровождаемые сокращением численности микробов кишечника.

Численность противовоспалительной кишечной бактерии Faecalibacterium prausnitzii значительно снижается при диабете второго типа и сердечно-сосудистых заболеваниях. Инновационный пробиотик положительно влияет на уровень сахара в организме человека.