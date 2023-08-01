Фотограф заснял редкую белую радугу

Фотограф Алексей Сватов снял на Ушканьих островах редкое природное явление – белую радугу, сообщило «Заповедное Подлеморье».

«Я видел такое пару раз до сегодняшнего дня, но снять не удавалось. Тут повезло, туманы были на островах почти двое суток, нерп толком не было видно, а вот радуга показалась как раз напротив контрольно-наблюдательного пункта. Варишь обед, поднимаешь глаза, ждешь по привычке непроглядный туман, а там такое чудо», — рассказал фотограф.

Фото: © Алексей Сватов

Белую, или туманную радугу можно увидеть, если частицы воды в тумане меньше 25 микрон в диаметре. Если размер чуть больше, то будет обычная цветная радуга.