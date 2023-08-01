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Фотограф заснял редкую белую радугу

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф Алексей Сватов снял на Ушканьих островах редкое природное явление – белую радугу, сообщило «Заповедное Подлеморье».

«Я видел такое пару раз до сегодняшнего дня, но снять не удавалось. Тут повезло, туманы были на островах почти двое суток, нерп толком не было видно, а вот радуга показалась как раз напротив контрольно-наблюдательного пункта. Варишь обед, поднимаешь глаза, ждешь по привычке непроглядный туман, а там такое чудо», — рассказал фотограф.

Белая радуга на Ушканьих островах
Фото: © Алексей Сватов

Белую, или туманную радугу можно увидеть, если частицы воды в тумане меньше 25 микрон в диаметре. Если размер чуть больше, то будет обычная цветная радуга.

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Топ комментариев

masiki

Готовится к войне с Натом )))))

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?

Danilon

Жаль, что это всё комментировать нельзя.

-CIIAPTAK-

Да кому он нужен Зеленька)))какие то выдуманные покушения,на шестёрок покушения не делаются)))