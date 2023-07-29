Обновление Windows 11 сломало меню «Пуск»

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 11 под номером KB5028254, которое вызвало неполадки с меню «Пуск».

После небольшого расследования Microsoft отметила, что проблема затрагивает только пользователей, которые установили сторонние приложения для настройки ОС. В частности, она коснулась пользователей ExplorerPatcher и ряда других решений.

Поскольку сбой касается пользователей Windows, которые используют неофициальные способы настройки операционной системы, Microsoft отказалась вносить исправление в патч, попросив удалить такие сторонние приложения перед загрузкой KB5028254.

В начале 2023 года у пользователей Windows 11 уже возникали схожие проблемы — тогда программы ExplorerPatcher и StartAllBack, которые меняют внешний вид ОС, начали вызывать сбои «Проводника».