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Обновление Windows 11 сломало меню «Пуск»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 11 под номером KB5028254, которое вызвало неполадки с меню «Пуск».

После небольшого расследования Microsoft отметила, что проблема затрагивает только пользователей, которые установили сторонние приложения для настройки ОС. В частности, она коснулась пользователей ExplorerPatcher и ряда других решений.

Поскольку сбой касается пользователей Windows, которые используют неофициальные способы настройки операционной системы, Microsoft отказалась вносить исправление в патч, попросив удалить такие сторонние приложения перед загрузкой KB5028254.

В начале 2023 года у пользователей Windows 11 уже возникали схожие проблемы — тогда программы ExplorerPatcher и StartAllBack, которые меняют внешний вид ОС, начали вызывать сбои «Проводника».

Тема: Человек и компьютер
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