НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox

Источник:
Sibnet.ru
752 0

Microsoft начала массово банить пользователей консолей Xbox Series X и Xbox Series S за установку эмуляторов.

Компания подтвердила, что приняла меры против пользователей, уличенных в использовании установки эмуляторов, пишет Windows Central. Группа разработчиков эмуляторов уже объявила о прекращении своей деятельности.

Пользователи пишут в соцсетях, что Microsoft раздает временные 15-дневные блокировки за установку эмуляторов. Ограничение включает запрет на использование сетевых функций и выдается «за нарушение правил сообщества».

Игрокам рекомендуется немедленно удалить все без исключения эмуляторы с консолей в розничном режиме. В будущем за использование эмуляторов на Xbox владельцы консолей рискуют получить постоянный бан.

Еще по теме
Microsoft и Activision отложили сделку
Создатели RPCS3 приступили к разработке эмулятора PlayStation 4
Консоли Xbox и подписки Game Pass подорожают
Подписка Xbox Game Pass появится в облачном гейминге
смотреть все
Игры #Консоли
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин допустил новые дела против блогеров‑миллионеров
Бессмертное существо нашли в Мировом океане
Существо из ночных кошмаров выбросило на пляж
«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев ударил ракетой по центру Таганрога
Запад предложил Украине перейти к обороне
Утвержден новый порядок направления повесток
США отказались от переговоров с Россией
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Запад оказался автором плана провального наступления ВСУ
46
США отказались от переговоров с Россией
41
Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд
33
Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники
30
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном