Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox

Microsoft начала массово банить пользователей консолей Xbox Series X и Xbox Series S за установку эмуляторов.

Компания подтвердила, что приняла меры против пользователей, уличенных в использовании установки эмуляторов, пишет Windows Central. Группа разработчиков эмуляторов уже объявила о прекращении своей деятельности.

Пользователи пишут в соцсетях, что Microsoft раздает временные 15-дневные блокировки за установку эмуляторов. Ограничение включает запрет на использование сетевых функций и выдается «за нарушение правил сообщества».

Игрокам рекомендуется немедленно удалить все без исключения эмуляторы с консолей в розничном режиме. В будущем за использование эмуляторов на Xbox владельцы консолей рискуют получить постоянный бан.