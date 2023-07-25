Грузовик с туристами опрокинулся на Алтае

Грузовик, в кузове которого находились 15 туристов, перевернулся в Республике Алтай. В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали, сообщается в официальном телеграм-канале СУ СК России по региону.

По предварительным данным, утром 25 июля на территории Чемальского района водитель ГАЗ-66 не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы.

Силами ГУ МЧС России по Республике Алтай и правоохранительных органов проводятся спасательные мероприятия. На место происшествия выехали четыре кареты скорой помощи, Центр медицины катастроф Республики Алтай готовится направить туда вертолет.

В ходе доследственной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства аварии, дать оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Грузовик направлялся из села Каракол к Каракольским озерам. Автомобильной дороги до самых озер нет, местность гористая и труднодоступная, проезд возможен только на технике высокой проходимости.