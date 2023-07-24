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WSJ признала победу России в нефтяной войне

Источник:
Sibnet.ru
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Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Россия продает нефть выше потолка цен, который установил Запад, и это победа Москвы в санкционных войнах, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела, установленного Западом», — отмечает издание.

WSJ напомнило, что в последние дни цена на нефть торговалась выше западного ценового потолка, который был введен для того, чтобы лишить Россию средств на специальную военную операцию на Украине.

Эксперты в США указали на то, что впервые с декабря 2022 года цена на нефть марки Urals превысила лимит в 60 долларов за баррель.

Рост цен на нефть говорит о том, что России удалось, «по крайней мере частично», приспособиться к санкционным ограничением, заключает WSJ.

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Экономика #Недра и ТЭК #Санкции
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