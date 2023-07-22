НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Нейросеть написала продолжение «Игры престолов»

Источник:
IGN
310 1

Чат-бот ChatGPT написал продолжение цикла книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина по заданию программиста Лиама Суэйна.

Мартин начал работать над серией в 1991 году. В настоящее время она включает пять опубликованных томов, еще два находятся в проекте. Именно эти два недостающих тома — «Ветра зимы» и «Грезы о весне» — написал ChatGPT.

Для начала Суэйн предложил чат-боту сделать только набросок текста. Затем он попросил расширить его до полноценной главы с описанием всех деталей, после чего повторил процедуру 45 раз.

В целом результат устроил программиста. ChatGPT оказался сносным автором, способным запоминать множество имен во вселенной Джорджа Мартина и использовать ранее введенных персонажей даже спустя десятки тысяч символов.

Нейросеть даже придумала интересный поворот с Джоном Коннингтоном, который неожиданно оказался предателем и выступил против Дейенерис. ChatGPT также ввел интересную сцену, объясняющую магические свойства Стены, которая сдерживала силу Короля Ночи.

Однако Суэйн отметил, что искусственный интеллект не сумел приблизиться к уровню литературного мастерства Джорджа Мартина, сгенерировать по-настоящему впечатляющие смерти или сюжетные повороты ChatGPT не удалось.

Еще по теме
«Яндекс» запустил аналог TikTok с играми
Чат-бот назвал самые сильные армии мира
Google ограничила сотрудникам доступ в интернет
Сервис для управления кредитной историей появился в России
смотреть все
Хайтек #Интернет #Искусство
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
2755
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
6670
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
9516
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
10586
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
13279
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
14655
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
15262
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
12139
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
12113
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
12650
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Иноагент Земфира сравнила жизнь в России и за границей
Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост
Российские войска нанесли удары возмездия за Крымский мост
Украина начала эвакуацию Харькова
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

pepelmetal

Ещё бы перенаправлять хамарсы на хахлаину, было бы идеально

scorpion2777

Если быть точнее, то престарелая, дряхлая правящая верхушка во главе с Бидоном желает утащить весь мир...

Uynachalnica

Ну, он не только Пригожина критиковал...

scorpion2777

Пришли, поржали и вернулись в № 6