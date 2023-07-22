Нейросеть написала продолжение «Игры престолов»

Чат-бот ChatGPT написал продолжение цикла книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина по заданию программиста Лиама Суэйна.

Мартин начал работать над серией в 1991 году. В настоящее время она включает пять опубликованных томов, еще два находятся в проекте. Именно эти два недостающих тома — «Ветра зимы» и «Грезы о весне» — написал ChatGPT.

Для начала Суэйн предложил чат-боту сделать только набросок текста. Затем он попросил расширить его до полноценной главы с описанием всех деталей, после чего повторил процедуру 45 раз.

В целом результат устроил программиста. ChatGPT оказался сносным автором, способным запоминать множество имен во вселенной Джорджа Мартина и использовать ранее введенных персонажей даже спустя десятки тысяч символов.

Нейросеть даже придумала интересный поворот с Джоном Коннингтоном, который неожиданно оказался предателем и выступил против Дейенерис. ChatGPT также ввел интересную сцену, объясняющую магические свойства Стены, которая сдерживала силу Короля Ночи.

Однако Суэйн отметил, что искусственный интеллект не сумел приблизиться к уровню литературного мастерства Джорджа Мартина, сгенерировать по-настоящему впечатляющие смерти или сюжетные повороты ChatGPT не удалось.