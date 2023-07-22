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Wildberries выпустил умные телевизоры

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries запустил производство бытовой техники под собственной торговой маркой RAZZ, сообщает пресс-служба компании. Первой линейкой стали телевизоры, в перспективе планируется выпуск смартфонов и холодильников.

Сборка умных телевизоров началась на заводах компании «Квант» в Московской и Воронежской областях, пишут «Ведомости». Телевизоры RAZZ будут продавать эксклюзивно на площадке Wildberries.

Цена устройств будет варьироваться от 7500 до 40 тысяч рублей в зависимости от характеристик. Всего Wildberries выпустит семь моделей умных телевизоров с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением до 4К.

Операционная оболочка для телевизоров RAZZ разработана VK. На телевизоры установлены встроенный голосовой помощник «Маруся» и магазин приложений RuStore. Часть моделей RAZZ выпускается с голосовым помощником «Салют» от «Сбера».

Wildberries планирует начать продажи телевизоров не только в России, но и в других странах присутствия маркетплейса — в Грузии, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Узбекистане и Польше.

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pepelmetal

Ещё бы перенаправлять хамарсы на хахлаину, было бы идеально

Uynachalnica

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scorpion2777

Пришли, поржали и вернулись в № 6

scorpion2777

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