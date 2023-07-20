Прокурор запросил 20 лет колонии для Навального

Государственный обвинитель потребовал приговорить оппозиционера Алексея Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Обвинитель потребовал признать Навального виновным по части 3 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности, уточнила она.

Судебный процесс проходит в колонии №6 Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Оно идет в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников судебного разбирательства.

В деле идет речь о «Фонде борьбы с коррупцией» — основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена.

Срок Навальному запрошен путем частичного сложения по совокупности с его предыдущим наказанием, назначенным по приговору Лефортовского суда Москвы в 2022 году. Приговор будет оглашен 4 августа.