Загадочный космический объект выбросило на австралийский пляж

Таинственный массивный объект нашли на пляже в Западной Австралии. Изучением находки занялись специалисты Австралийского космического агентства, которые предполагают, что объект упал на побережье из космоса.

Загадочная находка на пляже Фото: © Australian Space Agency

По предварительной версии, объект может оказаться частью космической ракеты-носителя. Сейчас австралийские эксперты поддерживают связь с международными партнерами, которые должны предоставить дополнительную информацию.

Одна из теорий гласит, что объект — третья ступень ракеты LVM3, которая вывела на орбиту индийский луноход Chandrayaan-3. Запуск ракеты состоялся 14 июня, при этом ее траектория была видна из Австралии.

Впрочем, против этой теории говорит обилие разнообразной морской живности, которую нашли на объекте — обычно морским ракушкам обычно требуется несколько недель, чтобы прикрепиться к корпусу.