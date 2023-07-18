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Microsoft осенью добавит ИИ в Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук с Windows 11
Фото: © Sunrise King / Unsplash License

Обновление операционной системы Windows 11 23H2 с интегрированным искусственным интеллектом Copilot будет выпущено осенью. ИИ поможет в выполнении повседневных задач и упростит поиск информации в сети и обработку контента.

Windows Copilot использует чат-бот Bing и ряд сторонних и собственных плагинов, чтобы позволить пользователям сосредоточиться на своих проектах и задачах без постоянного переключения между окнами, сообщается на официальном сайте Microsoft.

ИИ-помощник размещается в панели задач и его боковая часть остаётся видимой на правой стороне рабочего стола при работе с другими приложениями. Он расширяет существующие функции Windows, такие как копирование/вставка, Snap Assist, Snipping Tool и персонализация.

Windows Copilot способен обрабатывать запросы различной сложности, от простых до сложных. Microsoft призывает разработчиков принять участие в его развитии и внедрить ИИ в свои продукты и сервисы, чтобы получить преимущества в будущем. 

Windows Copilot базируется на языковой модели GPT-4, одной из самых мощных моделей ИИ в мире. Он поддерживает интеграцию с Bing и ChatGPT, что позволяет разработчикам расширять функционал помощника с помощью сторонних плагинов.

Обновление Windows 11 замедлило компьютеры

Обновление Windows 11 23H2 будет доступно бесплатно для пользователей Windows 11. Чтобы проверить наличие обновления, пользователи смогут вручную зайти в раздел «Настройки», выбрать «Центр обновлений Windows» и нажать на кнопку «Проверить наличие обновлений».

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Топ комментариев

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

Asd10

Если ты о 69ом и таймс сквере, то они уже выше про визжали.))))