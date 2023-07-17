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Обновление Windows 11 замедлило компьютеры

Источник:
Sibnet.ru
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Экран обновления Windows 11
Фото: © Johny vino / Unsplash License

Пользователи пожаловались на проблемы после обновления Windows 11 версии KB5028185. Многие владельцы ПК сообщили о замедлении работы своих устройств, а некоторые сообщили о невозможности подключения к интернету.

«KB5028185 — отстой. Из-за этого обновления время перезагрузки и запуска значительно увеличилось. Я сидел на экране приветствия в течение 17 секунд.», — пожаловался один из пользователей в обсуждении обновления на Reddit. 

Некоторые владельцы компьютеров пожаловались на очень долгую установку пакета обновлений, при этом оно не решило известных проблем, а добавило новые, например, стали тормозить игры.

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Microsoft пока не прокомментировала ситуацию. В качестве временной меры можно откатить обновление до предыдущей версии.

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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Очаков

Ведущий диванный военспец всея Сибнета?

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить