Обновление Windows 11 замедлило компьютеры

Пользователи пожаловались на проблемы после обновления Windows 11 версии KB5028185. Многие владельцы ПК сообщили о замедлении работы своих устройств, а некоторые сообщили о невозможности подключения к интернету.

«KB5028185 — отстой. Из-за этого обновления время перезагрузки и запуска значительно увеличилось. Я сидел на экране приветствия в течение 17 секунд.», — пожаловался один из пользователей в обсуждении обновления на Reddit.

Некоторые владельцы компьютеров пожаловались на очень долгую установку пакета обновлений, при этом оно не решило известных проблем, а добавило новые, например, стали тормозить игры.

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Microsoft пока не прокомментировала ситуацию. В качестве временной меры можно откатить обновление до предыдущей версии.