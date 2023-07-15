Windows 11 получила уникальную функцию переустановки

Windows 11 получила новую функцию, которая позволяет переустановить операционную систему из «Центра обновления» с сохранением пользовательских параметров и файлов.

Пока функция доступна в тестовой сборке операционной системы под номером 25905. Попробовать ее в действии могут участники тестирования на канале Canary, доступном в рамках программы Windows Insider.

Опция «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows» загружает актуальный образ Windows 11 и автоматически устанавливает его поверх текущей операционной системы.

В ходе переустановки операционная система сохраняет все установленные приложения, пользовательские файлы, а также параметры. До этого в Windows подобной возможности не было.