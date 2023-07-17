Завершились съемки сериала «Слово пацана» про группировки 80‑х

Сериал «Слово пацана» снял режиссер Жора Крыжовников для видеосервисов Wink и Start, драма расскажет о молодежных группировках 80-х годов.

Действие сериала «Слово пацана» развивается во время, когда Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом.

На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана.

Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев).

Как и других участников группировки, Андрея и Марата ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский) — сводного брата Марата — ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.

В сериале также снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев.

Премьера сериала «Слово пацана» состоится осенью в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.