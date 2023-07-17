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Samsung сделает более емкие аккумуляторы

Источник:
Sibnet.ru
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Samsung
Фото: © Babak Habibi / Unsplash License

Компания Samsung SDI, дочернее предприятие Samsung Electronics, нашла партнёров для внедрения новой технологии массового производства штабелированных многослойных аккумуляторов (stacked battery). Это позволит увеличить энергетическую ёмкость батареи на 10%.

Источники корейского журнала The Elec рассказали, что две китайские компании выиграли тендер на поставку оборудования для Samsung, обогнав южнокорейских конкурентов. Хотя названия не разглашаются, известно, что они откроют свои представительства в Южной Корее.

Samsung SDI уже внедрила технологию штабелирования в производство аккумуляторов пятого поколения для электромобилей. По сравнению с предыдущими методами, она позволяет увеличить плотность хранения энергии более чем на 10%. 

При штабелировании аноды, катоды и электролиты, укладываются один на другой для создания многослойной структуры. Успех этой технологии побудил Samsung SDI планировать расширение применения таких аккумуляторов на компактные батареи для смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств бытовой электроники.

Инсайдеры утверждают, что в новых смартфонах серии Galaxy S24 будут использоваться более прогрессивные штабелированные аккумуляторы. Apple аналогично рассматривает возможность внедрения этой технологии во всю линейку iPhone 15.

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Преимущества конструкции аккумулятора со штабелированием анодных и катодных мембран очевидны. Она не только уменьшает риск вздутия батареи и связанные с ними проблемы безопасности, но и позволяет увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения его размеров.

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syris

А еще обязательно с собой тащить шевроны и нац.литературу,вот прямо без этого не обойтись

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

osd

ну калаш и 3 магазина -- Операция против крутая ! за 100 бачей их бы гопник во дворе грохнул из ПМ !!

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