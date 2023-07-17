Samsung сделает более емкие аккумуляторы

Компания Samsung SDI, дочернее предприятие Samsung Electronics, нашла партнёров для внедрения новой технологии массового производства штабелированных многослойных аккумуляторов (stacked battery). Это позволит увеличить энергетическую ёмкость батареи на 10%.

Источники корейского журнала The Elec рассказали, что две китайские компании выиграли тендер на поставку оборудования для Samsung, обогнав южнокорейских конкурентов. Хотя названия не разглашаются, известно, что они откроют свои представительства в Южной Корее.

Samsung SDI уже внедрила технологию штабелирования в производство аккумуляторов пятого поколения для электромобилей. По сравнению с предыдущими методами, она позволяет увеличить плотность хранения энергии более чем на 10%.

При штабелировании аноды, катоды и электролиты, укладываются один на другой для создания многослойной структуры. Успех этой технологии побудил Samsung SDI планировать расширение применения таких аккумуляторов на компактные батареи для смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств бытовой электроники.

Инсайдеры утверждают, что в новых смартфонах серии Galaxy S24 будут использоваться более прогрессивные штабелированные аккумуляторы. Apple аналогично рассматривает возможность внедрения этой технологии во всю линейку iPhone 15.

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Преимущества конструкции аккумулятора со штабелированием анодных и катодных мембран очевидны. Она не только уменьшает риск вздутия батареи и связанные с ними проблемы безопасности, но и позволяет увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения его размеров.