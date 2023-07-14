«Понималка должна работать»: как стать скейтером

Папа предлагал восьмилетнему Макару купить гидроцикл, но тот отказался. Вместо этого мальчик выбрал скейтборд и уже на пятой тренировке показал впечатляющие результаты. «У него талант», — говорит тренер. Обязательно ли нужен дар, чтобы стать скейтбордистом?

На новой скейтплощадке в парке «Арена» в 30-градусную жару собралось несколько десятков человек. Среди них маленький Макар Турков. Сегодня президент федерации скейтбординга Вячеслав Сердюк в качестве тренера проводит с ним пятое занятие. Рядом папа мальчика — Артем Турков. Он снимает первые успехи сына на смартфон.

«Он сам решал (заниматься скейтбордингом). Я ему предлагал купить мотоцикл, гидроцикл. Квадроцикл у него был, он его продал. Короче, нигде он себя не нашел, вот решил попробовать здесь», — объясняет старший Турков выбор спорта для ребенка.

Макар начал заниматься в скейтпарке за оперным театром, на новой площадке мальчик впервые. Разница ощутима — здесь более мягкие фигуры, качественное покрытие. По словам Сердюка, этот скейтпарк — один из лучших за Уралом.

За некоторое время до…

Первый бетонный скейтпарк появился в Новосибирске в 2019 году. До этого в городе не было ни одной подходящей площадки для скейтбординга. Поэтому скейтборд-сообщество своими силами взялось за решение вопроса.

«Пошли за Театр оперы и балета. Находился там разбитый сквер на тот момент, абсолютно ужасный. Там в дырах все, не было даже толком асфальта. Сделали пару фигур и примерно неделю катались, чтобы понять, мешаем ли там кому-то», — вспоминает глава федерации Сердюк.

Когда скейтбордеры поняли, что место подходящее, организовали строительство площадки: сделали первую бетонную фигуру. Это такая площадка с изгибами. Все привело к тому, что энтузиастов вызвали «на ковер» в мэрию Новосибирска, поскольку на строительство не было разрешения. Но история закончилась благополучно — ребятам дали добро, оставили площадку и «поручили» развивать скейтбординг.

И вот спустя два года, уже с поддержкой городских властей, был реализован новый проект — скейтпарк в парке «Арена», возле нового ЛДС. Его строили профессионалы по всем правилам.

«Я сам катаюсь на скейтборде еще с 2004 года. У меня есть понимание, как каждая фигура должна работать, чтобы она была безопасной, чтобы у катающегося на ней был прогресс. Чтобы каждая фигура работала правильно», — говорит участник стройки, скейтпаркбилдер Иван Ипатов.

Сила скейтбординга

Сейчас новый скейтпарк имеет все шансы стать популярнейшим местом в городе для любителей экстрима. Даже в будний день в 30-градусную жару здесь многолюдно.

Несмотря на то, что скейтбординг признан самым технически сложным видом спорта из всех существующих, у него множество преимуществ, рассказывает Сердюк.

Во время тренировок у спортсмена прокачивается все тело: гармонично задействованы плечи и ноги. Это полезно как для детей, так и для взрослых. На тренировки приходят и совсем малыши, и пожилые. Есть даже 67-летняя бабушка.

Как стать скейтером?

Научиться кататься на скейте не так уж сложно. Сделать это можно даже самостоятельно, купив «доску» и изучив в интернете техники. Но безопаснее и эффективнее учиться с наставником.

В Новосибирске есть школа скейтбординга, куда через сайт может записаться любой желающий. Для занятий нужно приобрести скейтборд и экипировку: шлем, налокотники и наколенники. Защита обойдется минимум в 2-4 тысячи, а доска — 5-10 тысяч рублей.

Сначала с каждым учеником работают индивидуально, чтобы объяснить основы и технику. Затем будущего скейтера переводят в соответствующую возрастную группу, где он уже в силу своих способностей развивается.

Риск травмироваться в скейтбординге — не больше, чем в других агрессивных видах спорта. Соблюдая технику, можно всю жизнь кататься и ни разу ничего не сломать, уверяет Сердюк.

«Очень важно не бояться. У тебя страх — тебя сковывает. Ребята, которые не боятся, у них, конечно, быстрее все идет», — говорит собеседник.

Наш герой Макар из смельчаков. Завершая тренировку, он получает похвалу от тренера: «У многих талант, вот, например, у него. Он буквально меньше месяца катается. Есть потенциал, и не боится».

Сам юный спортсмен очень серьезен. Он поставил перед собой цель — выполнить так называемый «трюк Олли», когда скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без использования рук.

«Мне это нравится, потому что на скейте тяжелее всего кататься. Я люблю трудности. Мне сложнее всего делать "Олли"», — говорит Макар.

Спорт будущего?

В 2016 году Международный олимпийский комитет включил cкейтбординг в программу летней Олимпиады в Токио в 2020 году. Сейчас в мире насчитывается больше 11 миллионов активных скейтбордистов.

Сердюк в скейтбординге больше 20 лет, он уверен — в будущем в Новосибирске, да и по всей России, интерес к этому виду спорта будет только расти. Школа скейтбординга — отличное место для детей, чтобы они, например, не зависали в гаджетах.

«Дети когда катаются – это дорого стоит, потому что понималка должна очень хорошо работать, тело должно очень хорошо работать, куча факторов, чтобы ты встал и чувствовал себя на доске», — подытожил глава федерации.