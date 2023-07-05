Компьютер Google достиг «квантового превосходства»

Новый квантовый компьютер Google научился за секунды проводить вычисления, которые требуют от обычных суперкомпьютеров десятки лет.

Компания представила свой первый квантовый компьютер еще в 2019 году. На тот момент устройство имело 53 кубита, пишет издание The Telegraph. Второе поколение устройства получило 70 кубитов.

По оценке разработчиков, новая система в 241 миллион раз мощнее предыдущей. Так, квантовый компьютер Google всего за 6,5 секунд решает задачу, на которую у самого мощного в мире суперкомпьютера Frontier уходит 47 лет.

Такой разрыв в вычислительных возможностях эксперты называют «квантовым превосходством». Впрочем, пока новый компьютер представляет только академический интерес, так как способен выполнять лишь ограниченный круг задач.