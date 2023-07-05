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Компьютер Google достиг «квантового превосходства»

Источник:
The Telegraph
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Новый квантовый компьютер Google научился за секунды проводить вычисления, которые требуют от обычных суперкомпьютеров десятки лет.

Компания представила свой первый квантовый компьютер еще в 2019 году. На тот момент устройство имело 53 кубита, пишет издание The Telegraph. Второе поколение устройства получило 70 кубитов.

По оценке разработчиков, новая система в 241 миллион раз мощнее предыдущей. Так, квантовый компьютер Google всего за 6,5 секунд решает задачу, на которую у самого мощного в мире суперкомпьютера Frontier уходит 47 лет.

Такой разрыв в вычислительных возможностях эксперты называют «квантовым превосходством». Впрочем, пока новый компьютер представляет только академический интерес, так как способен выполнять лишь ограниченный круг задач.

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Топ комментариев

Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

Пророссийские взгляды гласят:По итогам Победы 1945 года территория окраины принадлежит СССР.Россия после...