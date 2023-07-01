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Минюст признал иноагентом Бориса Гребенщикова

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Борис Гребенщиков
Музыкант Борис Гребенщиков
Фото: Іван Марчук / CC BY-SA 4.0

Министерство юстиции добавило в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова за поддержку Украины, а также ряд других деятелей, говорится в сообщении ведомства.

Гребенщиков «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников», сказано в сообщении Минюста.

В список также внесены журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпинченко, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, «Англо-американская школа Москвы».

«Караулов принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента. Распространял... недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — отметили в министерстве.

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Политика #Россия
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