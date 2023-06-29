Новосибирские депутаты «избавились» от уехавших заграницу коллег

Горсовет Новосибирска принял решение на сессии лишить полномочий двух уехавших из России депутатов — Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом в РФ). Причиной этого решения стало отсутствие предоставления декларации о доходах, сообщил глава постоянной комиссии Горсовета по местному самоуправлению Игорь Атякшев.

«Депутаты Пирогова и Бойко не соблюдали ограничения и не выполняли обязанности, установленные в целях борьбы с коррупцией», — цитирует Атякшева ТАСС.

Решение о лишении полномочий приняли тайным голосованием. За досрочное прекращение полномочий проголосовали 38 депутатов, против высказался один. Полномочия депутатов будут прекращены с 4 июля, так как именно в эту дату истекают трудовые договоры их помощников. Объединение «Коалиция 2020», от которого были избраны Пирогова и Бойко, планирует обжаловать решение о лишении полномочий в суде.

Бойко покинул Россию еще в 2021 году после получения серии административных штрафов за организацию незаконных акций. Весной Министерство юстиции признало его иноагентом.

Хельгу Пирогову объявили в розыск органы МВД в августе 2022 года. В июле против нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ в связи с ее высказываниями о погибших российских военных. Позднее региональное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ «Распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ». Беременная на тот момент Пирогова уехала из России.