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Град размером с яйцо выпал в Бийске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/incident22

Град размером с яйцо выпал в среду в Бийске Алтайского края, фотографии жители опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, в наукограде лил дождь, а выпавшие градины можно было сравнить по размеру с куриным яйцом. В частности, град наблюдали в микрорайоне Заречье.

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что это были бы очень мелкие яйца, и добавили, что размер больше напоминал перепелиные яйца.


Жители посочувствовали владельцам авто и огородов, которые могли пострадать от стихии. Но о побитых посевах и машинах пока не сообщается.

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ЧП #Происшествия #Гео #Алтайский край
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