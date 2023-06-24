НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Пять российских сериалов 2023 года, которые стоит посмотреть

Источник:
Sibnet.ru
472 1
Оказывается, российский кинематограф умеет удивлять. Истории про маньяков, напряженные сюжеты, высококачественные драмы — так можно охарактеризовать новые русские сериалы, которые вышли в 2023 году. В подборке пять разножанровых проектов, которые нельзя пропустить.

«Мерзлая земля»

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Чурсин

Детективный сериал рассказывает о женщине, которая после брака с абьюзером находит счастье в отношениях с простым таксистом-трудягой. Внезапно ее жениха обвиняют в серийных убийствах. Героиня не верит в его виновность и начинает собственное расследование.

Фото: © кадр из сериала «Мерзлая земля»

Сериал состоит из восьми эпизодов. Атмосфера в каждом довольно мрачная, а разгадать главную тайну — виновен ли жених Ларисы — невозможно до финальной серии «Мерзлой земли».

«Актрисы»

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук

В сериале показано, чем на самом деле живут артисты, которых привыкли видеть в образах персонажей или светском антураже. Конкуренция, стремление к славе, цинизм, личные драмы и покалеченные души — зритель узнает подлинные переживания своих кумиров.

Сериал «Актрисы» снят в ироничной манере, наполнен черным юмором и довольно правдоподобно передает суть закулисья. Проект состоит из 10 эпизодов (серий).

«Балет»

В главных ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин

Еще один проект, который показывает закулисье творческой элиты. В «Балете» бывшая советская прима-балерина и ныне успешный хореограф Рута Майерс возвращается в Россию, чтобы поставить на сцене главного театра спектакль. Естественно, все начинающие артисты мечтают оказаться при деле.

Фото: © кадр из сериала «Балет»

Сериал показывает подлинный мир искусства, тяжелую дорогу к славе и то, как порой непросто выстраивать отношения сильным личностям.

«Юность»

В главных ролях: Егор Кирячок, Валентина Ляпина, Алексей Маклаков

Самый простой и добрый сериал подборки — комедия «Юность». Она рассказывает о популярном блогере Alex Go. Ему ничего неинтересно, кроме успеха и денег, но до тех пор, пока он не попадает в непривычные обстоятельства: парню приходится работать воспитателем в детском лагере, чтобы на него не выдали компромат.

История стара, и о перевоспитании плохих парней снято сотни фильмов и сериалов. Но у «Юности» есть особое настроение детства, влюбленности и приключений. И как бонус — незамыленные актеры.

«Жить жизнь»

В главных ролях: Любовь Аксенова, Юрий Чурсин, Роман Васильев

По сюжету, красивая и успешная Анна Богинская переживает смерть мужа, погибшего в ДТП. Молодая женщина безумно любила его, несмотря на то, что подвергалась психологическому насилию. Не мечтая снова полюбить, она знакомится с хирургом, который вызывает у нее похожие чувства. Но оказывается, что он — настоящий манипулятор.

Фото: © кадр из сериала «Жить жизнь»

Сериал «Жить жизнь» снят по одноименному психологическому роману писательницы Анны Богинской. Это первый российский сериал, где откровенно говорится о «профессиональных» манипуляциях в отношениях и о том, как их избежать.

Еще по теме
Семь видов спорта: подборка российских сериалов
Премьеры последних лет: лучшие фильмы про спорт
Жестокие и неуловимые: сериалы про настоящих маньяков
Фильмы про стриптиз: удовольствие за деньги
смотреть все
Культгид #Топы #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Самолет МС-21 сделают дальнемагистральным
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
Байден публично оскорбил Си Цзинпина
Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

nicollaich

Кто этим дуракам продаст цезий?

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.

nicollaich

Опять ловят мужичков на улицах.А помните, как скакали цеивропейцы по нашей мобилизации?Доскакались.