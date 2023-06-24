Пять российских сериалов 2023 года, которые стоит посмотреть

Оказывается, российский кинематограф умеет удивлять. Истории про маньяков, напряженные сюжеты, высококачественные драмы — так можно охарактеризовать новые русские сериалы, которые вышли в 2023 году. В подборке пять разножанровых проектов, которые нельзя пропустить.

«Мерзлая земля»

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Чурсин

Детективный сериал рассказывает о женщине, которая после брака с абьюзером находит счастье в отношениях с простым таксистом-трудягой. Внезапно ее жениха обвиняют в серийных убийствах. Героиня не верит в его виновность и начинает собственное расследование.

Фото: © кадр из сериала «Мерзлая земля»

Сериал состоит из восьми эпизодов. Атмосфера в каждом довольно мрачная, а разгадать главную тайну — виновен ли жених Ларисы — невозможно до финальной серии «Мерзлой земли».

«Актрисы»

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук

В сериале показано, чем на самом деле живут артисты, которых привыкли видеть в образах персонажей или светском антураже. Конкуренция, стремление к славе, цинизм, личные драмы и покалеченные души — зритель узнает подлинные переживания своих кумиров.

Сериал «Актрисы» снят в ироничной манере, наполнен черным юмором и довольно правдоподобно передает суть закулисья. Проект состоит из 10 эпизодов (серий).

«Балет»

В главных ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин

Еще один проект, который показывает закулисье творческой элиты. В «Балете» бывшая советская прима-балерина и ныне успешный хореограф Рута Майерс возвращается в Россию, чтобы поставить на сцене главного театра спектакль. Естественно, все начинающие артисты мечтают оказаться при деле.

Фото: © кадр из сериала «Балет»

Сериал показывает подлинный мир искусства, тяжелую дорогу к славе и то, как порой непросто выстраивать отношения сильным личностям.

«Юность»

В главных ролях: Егор Кирячок, Валентина Ляпина, Алексей Маклаков

Самый простой и добрый сериал подборки — комедия «Юность». Она рассказывает о популярном блогере Alex Go. Ему ничего неинтересно, кроме успеха и денег, но до тех пор, пока он не попадает в непривычные обстоятельства: парню приходится работать воспитателем в детском лагере, чтобы на него не выдали компромат.

История стара, и о перевоспитании плохих парней снято сотни фильмов и сериалов. Но у «Юности» есть особое настроение детства, влюбленности и приключений. И как бонус — незамыленные актеры.

«Жить жизнь»

В главных ролях: Любовь Аксенова, Юрий Чурсин, Роман Васильев

По сюжету, красивая и успешная Анна Богинская переживает смерть мужа, погибшего в ДТП. Молодая женщина безумно любила его, несмотря на то, что подвергалась психологическому насилию. Не мечтая снова полюбить, она знакомится с хирургом, который вызывает у нее похожие чувства. Но оказывается, что он — настоящий манипулятор.

Фото: © кадр из сериала «Жить жизнь»

Сериал «Жить жизнь» снят по одноименному психологическому роману писательницы Анны Богинской. Это первый российский сериал, где откровенно говорится о «профессиональных» манипуляциях в отношениях и о том, как их избежать.