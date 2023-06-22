Осужденные Омской области соревновались в силовом экстриме, они поднимали покрышки, бревно весом 45 килограммов и тягали «КамАЗ», сообщает УФСИН по региону.

Участники турнира из восьми исправительных учреждений Омской области состязались между собой в нескольких дисциплинах. Все виды упражнений выполнялись на скорость.

Им нужно было переносить раму весом 150 килограммов на дистанцию 20 метров, переворачивать покрышку весом 80 килограммов на расстояние 20 метров, толкать бревно весом 45 килограммов от груди. Также они несли два бетонных блока весом 55 кг каждый и тянули «КамАЗ» весом 16 тонн.

Участники состязались в командном и единоличном первенстве. В качестве судей выступили известные омские спортсмены: Михаил Шивляков — силач, единственный российский атлет, одержавший победу на состязании Арнольда Шварценеггера в Бразилии, а также сибирский силач Дмитрий Скосырский.