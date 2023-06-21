Госдума получила законопроект о ежегодном переходе на летнее время

Госдума вернулась к идее ежегодных переходов на летнее время и обратно, так как россияне остались без светлых вечеров и стали больше платить за электроэнергию. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев (представляет Самару) анонсировал, что внесение законопроекта о переходе на летнее время состоится в день летнего солнцестояния, 21 июня. Так и произошло. Авторами документа также стали Олег Михайлов (Коми) и Ольга Алимова (Саратов). Они отметили, что представляют регионы, наиболее пострадавшие от жизни по постоянному зимнему времени.

«Жители недовольны, что с переходом на новое время сократился световой день, нарушился режим дня, не хватает времени заниматься привычными делами. В связи с ранним наступлением темного времени суток отмечается рост потребления электрической энергии», — написали авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Отмена регулярного перевода часов произошла в 2011 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Основная аргументация было в том, что из-за постоянных переводов нарушаются биоритмы, что приводит к стрессу и болезням населения. Три года Россия жила по летнему времени, в 2014 году перешла на постоянное зимнее.

При существующем времени, по подсчетам депутатов, большинство регионов теряют более 200 светлых часов в год.

«Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно», — комментирует Матвеев.

Законопроект предполагает перевод часов на один час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток.

Биоритмы

Один из распространенных доводов против регулярного перевода стрелок — сбитые биологические часы. Депутат Матвеев считает это мифом.

«Сразу хочу сказать в отношении пожилых людей, которые не ходят на работу. Они могут вообще на часы не смотреть. Они могут просыпаться тогда, когда хотят», — заявил он.

Практика перевода часов на летнее и зимнее время продолжается более, чем в трети стран по всему миру. В 2023 году часы на летнее время перевели 68 государств.

«Если сделать сдвиг на час больше, тут начинаются серьезные проблемы со здоровьем, десинхронизация», — комментировала Sibnet.ru врач Ольга Покровская.

По ее словам, адаптация у многих людей занимала до трех месяцев. Психосоциальное расстройства (депрессия или немотивированное возбуждение) увеличивали риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это стресс для организма два раза в год, связанный с переходом на другие биоритмы, это изменение разницы с Гринвичем — что негативно сказывается на моей работе, и еще множество факторов, которые можно противопоставить какой-то непонятной пользе от экономии электричества», — написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

Счета за электроэнергию

Авторы законопроекта указывают, что переход на летнее время «уменьшит расходы населения на оплату электроэнергии».

Однако, по приблизительным оценкам объединявшей всю российскую энергетику компании РАО ЕЭС (прекратила существование в 2008 году), на переводе часов каждый из россиян экономил менее 4% в год, а в общем объеме энергопотребления экономия составляла менее 0,5%.

Какие шансы?

Правительство уже не поддержало законопроект. По словам Матвеева, основания носят формальный характер.

«Они ссылаются не на то, что это вредно или неполезно, а на то, что не представлены расчеты тех средств, которые необходимо будет потратить на адаптацию расписаний поездов и так далее. Какие-то перепрограммирования двухсезонных счетчиков, технические моменты — непринципиальные», — отметил депутат.

После внесения в Госдуму документ рассматривают на профильных комитетах, после чего он выносится на рассмотрение парламента. Законопроект может быть отклонен, отправлен доработку или принят.