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Девушка 18 дней бродила в лесу Бурятии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели нашли девушку, которая пошла собирать ягоды в лес и заблудилась, она провела там 18 дней, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Неизвестно, как девушка выживала в лесу почти три недели. 29-летнюю сборщицу нашли в 15 километрах от местности Дарки спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. 

Она была истощена, и еле шла, но в целом она была в «удовлетворительном» состоянии. Ее передали врачам. За время поисков спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.

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ЧП #Происшествия #Бурятия
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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...