Девушка 18 дней бродила в лесу Бурятии. ВИДЕО

Спасатели нашли девушку, которая пошла собирать ягоды в лес и заблудилась, она провела там 18 дней, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Неизвестно, как девушка выживала в лесу почти три недели. 29-летнюю сборщицу нашли в 15 километрах от местности Дарки спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Она была истощена, и еле шла, но в целом она была в «удовлетворительном» состоянии. Ее передали врачам. За время поисков спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.