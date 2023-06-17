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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Санкции против России дорого обошлись Европе

Источник:
Dir.bg
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Антироссийские санкции не только не смогли изолировать Россию и разрушить ее экономику, при этом они дорого обошлись европейским потребителям энергии, следует из доклада Центра изучения демократии.

Авторы исследования отмечают, что риски энергетической бедности для Европы удвоились, несмотря на эффективные действия ряда стран, которые увеличили энергобезопасность европейского региона в прошлом году на 16%.

На фоне санкций Россия остается основным поставщиком природного газа в Европу. Несмотря на то, что поставки газа по трубопроводам «Ямал» и «Северный поток-1» прекратились, экспорт природного газа через «Турецкий поток» продолжается.

Также российская сторона продолжает наращивать темпы продажи сжиженного природного газа в Евросоюз, вкладываясь в развитие соответствующей инфраструктуры. ЕС пока не может отказаться от российского топлива, необходимого для переходного периода.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...