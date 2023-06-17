Санкции против России дорого обошлись Европе

Антироссийские санкции не только не смогли изолировать Россию и разрушить ее экономику, при этом они дорого обошлись европейским потребителям энергии, следует из доклада Центра изучения демократии.

Авторы исследования отмечают, что риски энергетической бедности для Европы удвоились, несмотря на эффективные действия ряда стран, которые увеличили энергобезопасность европейского региона в прошлом году на 16%.

На фоне санкций Россия остается основным поставщиком природного газа в Европу. Несмотря на то, что поставки газа по трубопроводам «Ямал» и «Северный поток-1» прекратились, экспорт природного газа через «Турецкий поток» продолжается.

Также российская сторона продолжает наращивать темпы продажи сжиженного природного газа в Евросоюз, вкладываясь в развитие соответствующей инфраструктуры. ЕС пока не может отказаться от российского топлива, необходимого для переходного периода.