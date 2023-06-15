Найдено жуткое пророчество Ванги на 2023 год

Пророчество легендарной болгарской провидицы Ванги на 2023 году появилось в Сети, в нем говорится об ужасающей ядерной катастрофе.

Предсказание опубликовало американское издание The New YorkPost. Согласно интерпретации пророчества, катастрофу породит взрыв атомной электростанции, в результате которого воздух над множеством государств якобы будет отравлен.

Помимо этого, согласно пророчеству в 2023 году произойдут и другие катастрофические события. Так, сместится орбита Земли — это ускорит глобальные изменения климата. Планету также накроет мощнейшая солнечная буря.

Некая сверхдержава применит биологическое оружие — в конечном итоге это приведет к смерти сотен тысяч людей. Наконец, в 2023 году наступит конец естественной беременности — детей начнут выращивать искусственным путем в лабораториях.

Считается, что умершая в 1996 году Ванга при жизни предсказала множество событий. В списке ее сбывшихся пророчеств авария на Чернобыльской АЭС, теракты 11 сентября в США, пандемия COVID-19.