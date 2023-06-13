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Черная метка: Запад придумал способ парализовать экономику России

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз
Фото: © European Parliament
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) собирается внести Россию в черный список за связи с Ираном. Такие санкции сделают практически невозможными любые международные переводы и парализуют внешнюю торговлю.

Решение может быть принято на пленарном заседании организации 19-23 июня. Стандартам FATF подчиняются все крупнейшие торговые партнеры России, включая Китай, Индию, Турцию, Казахстан, поэтому пересмотр статуса Москвы серьезно ударит по российской экономике.

Чем грозит попадание в черный список FATF

Включение России в черный список станет огромной проблемой для импорта и экспорта. Так, в правилах большинства крупных зарубежных банков прописан обязательный запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из стран в стоп-листе FATF.

Формально правила FATF не запрещают сотрудничество со странами из черного списка, однако на практике финансовые структуры всеми силами избегают подобного риска — из-за возможных последствий в форме международных санкций.

Сейчас в черном списке «юрисдикций высокого риска» FATF только три страны — Иран, Мьянма и Северная Корея. В результате свободные финансовые операции с ними на сегодня практически невозможны, они изолированы от международной системы трансакций.

«Забудьте о международной торговле — банки будут избегать сотрудничества с нами, чтобы не попасть под санкции, сделки станут единичными, а на согласование каждого перевода потребуются недели», — пояснил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников.

Кто принимает решение

FATF — главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег, учрежденная в 1989 году по инициативе глав правительств G7. В 2001 году мандат структуры расширили, она занялась противодействию финансированию терроризма.

С 2012 года FATF также занимается предотвращением финансирования распространения оружия массового уничтожения. На сегодня организация объединяет более 200 государств и территорий.

Россия является членом FATF с 2003 года, однако после начала спецоперации ее лишили руководящих и консультативных функций. Решение внести Москву в список «высокорисковых юрисдикций» активно лоббирует Киев и ряд западных стран.

При этом в 2019 году Россию прошла полноценную проверку FATF и получила наивысший уровень соответствия. Поэтому шансы на сохранение статуса есть — большинство членов организации понимают, что инициатива носит исключительно политический характер.

«Для того чтобы включать в какие-то серые и черные списки, нужны существенные структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. Никаких объективных причин для этого нет», — подчеркнула в интервью ТАСС председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Ключевыми союзниками Москвы здесь выступают Индия и Китай. Они заинтересованы в сохранении работоспособных механизмов межбанковских расчетов с РФ, потому что в случае попадания России в черный список столкнутся с коллапсом поставок энергоресурсов.

России могут вручить серую метку

Самый вероятный сценарий по итогам заседания FATF — внесение России в более мягкий серый список «юрисдикций под усиленным мониторингом». На сегодня в него входят 23 страны, включая развитые государства с крупной экономикой — например, Турция, ОАЭ и ЮАР.

Находящиеся в серой зоне государства обязаны оперативно устранить выявленные FATF недостатки в установленные организацией сроки. При этом такие требования не угрожают международной торговле, никаких ограничений для банков здесь не предусмотрено.

Зарубежные банки начнут тщательнее проверять трансакции с Россией, это может привести к увеличению задержек и блокировок операций, однако в целом данная мера будет носить формальный характер, призванный продемонстрировать солидарность с Киевом. 

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nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

~ST~

всу будут святиться от счастья.

pepelmetal

Если у этих пассажиров пригорает, значит всё правильно Россия делает

Peperz

Где трансляцию посмотреть,друг спрашивает?