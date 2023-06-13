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Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизованных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от наказания после награждения или увольнения со службы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Поправки касаются мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагается освободить от уголовного наказания, даже если они совершили преступление до вступления закона в силу.

В конце мая в Госдуме предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, которые имеют судимость или признаны ограниченно годными. Законопроект внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

Исключения составят случаи, когда судимость имеется по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлениях против половой неприкосновенности и за другие тяжкие и особо тяжкие правонарушения.

На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракт с военным ведомством. Ведомство считает, что это придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус.

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Политика #Законы #Армия
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Топ комментариев

scorpion2777

Какие переговоры, дипломант в кавычках? Только капитуляция хрюкландии.

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

Vitall2005

Назван срок? Это бред полного жозепа, а не реальный срок.

mosquito__2010

У тебя в последнем слове две ошибки.