Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания

Мобилизованных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, могут освободить от наказания после награждения или увольнения со службы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Поправки касаются мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагается освободить от уголовного наказания, даже если они совершили преступление до вступления закона в силу.

В конце мая в Госдуме предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, которые имеют судимость или признаны ограниченно годными. Законопроект внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

Исключения составят случаи, когда судимость имеется по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлениях против половой неприкосновенности и за другие тяжкие и особо тяжкие правонарушения.

На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракт с военным ведомством. Ведомство считает, что это придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус.