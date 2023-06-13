Заморозки придут в Сибирь

Заморозки ожидаются в ближайшие две ночи в нескольких регионах России, включая Томскую, Кемеровскую область и другие, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что после периода жары с температурами от 35 до 40 градусов Цельсия в течение примерно 15 дней, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура снизится до минус 2 градусов Цельсия. Это сильное вторжение холодного воздуха.

Метеоролог также добавил, что в Иркутской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.