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Заморозки придут в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Заморозки ожидаются в ближайшие две ночи в нескольких регионах России, включая Томскую, Кемеровскую область и другие, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что после периода жары с температурами от 35 до 40 градусов Цельсия в течение примерно 15 дней, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура снизится до минус 2 градусов Цельсия. Это сильное вторжение холодного воздуха.

Метеоролог также добавил, что в Иркутской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.

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Жизнь #Гео #Новосибирск #Кузбасс #Иркутск #Томск
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