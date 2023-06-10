Крупные астероиды сблизятся с Землей

Сразу два крупных потенциально опасных астероида приблизятся к Земле в середине июня, сообщают ученые Института прикладной математики РАН.

Астероид 1994 XD пройдет мимо Земли 12 июня на расстоянии 3,2 миллиона километров (в восемь раз дальше Луны), астероид 2020 DB5 пролетит мимо нашей планеты 15 июня — на расстоянии в 11 раз дальше Луны.

Космические «гости» имеют размеры от 400 до 800 метров, уточняется в официальном телеграм-канале института. Несмотря на статус потенциально опасных, ученые полагают, что астероиды не могут столкнуться с Землей.

При этом астрономы подчеркивают, что на сегодня многие околоземные астероиды продолжают оставаться неизвестными и могут «неожиданно упасть нам на голову».