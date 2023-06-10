Баллистические ракеты сбили над Крымом

Средства противовоздушной обороны сбили две баллистические ракеты над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он предположил, что для запуска использовался украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». В результате поражения ракет никто не пострадал.

Последний раз крымские власти сообщали об уничтожении украинских баллистических ракет в начале мая. Тогда также использовалась украинская установка «Гром-2».

«Гром-2» — комплекс, разработанный украинским КБ «Южное» после распада СССР. Мобильная установка имеет две ракеты с дальностью до 500 километров.