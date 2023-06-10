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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Баллистические ракеты сбили над Крымом

Источник:
Sibnet.ru
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Средства противовоздушной обороны сбили две баллистические ракеты над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он предположил, что для запуска использовался украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». В результате поражения ракет никто не пострадал.

Последний раз крымские власти сообщали об уничтожении украинских баллистических ракет в начале мая. Тогда также использовалась украинская установка «Гром-2».

«Гром-2» — комплекс, разработанный украинским КБ «Южное» после распада СССР. Мобильная установка имеет две ракеты с дальностью до 500 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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