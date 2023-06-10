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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Видео с подбитой техникой ВСУ напугало Запад

Источник:
Sibnet.ru
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Западные союзники Украины встревожились из-за больших потерь подразделений ВСУ, вооруженных переданной бронетехникой.

«Хотя Киев не объявлял о проведении крупных наступательных операций, американские чиновники сообщили CNN, что украинские военные сталкиваются с сильным сопротивлением», — отмечает CNN.

Телеканал указывает, что массовое уничтожение российскими войсками немецких танков Leopard встревожило США. В материале подчеркивается, что украинской армии придется нелегко.

Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук ранее сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков.

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