Видео с подбитой техникой ВСУ напугало Запад

Западные союзники Украины встревожились из-за больших потерь подразделений ВСУ, вооруженных переданной бронетехникой.

«Хотя Киев не объявлял о проведении крупных наступательных операций, американские чиновники сообщили CNN, что украинские военные сталкиваются с сильным сопротивлением», — отмечает CNN.

Телеканал указывает, что массовое уничтожение российскими войсками немецких танков Leopard встревожило США. В материале подчеркивается, что украинской армии придется нелегко.

Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук ранее сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков.