Как оформить на себя заброшенный дачный участок

Закон разрешает оформить заброшенный дачный участок по соседству на себя, рассказал председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин. Для этого есть несколько вариантов.

«Первый вариант, это если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят у недобросовестного собственника», — отметил Чаплин.

По его словам, такое изъятие возможно только по решению суда, и нужно будет доказать, что собственник или его наследники нарушают закон. Кроме того, такое изъятие производится в пользу муниципального образования, а это не гарантирует, что изъятый участок потом передадут добросовестному соседу.

Также это возможно, когда земля может быть признана бесхозной. Такое случается, когда бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок и забыли про участок.

Росреестр может принять на учет землю с таким статусом без решения суда — по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашел.

Третий вариант — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество.