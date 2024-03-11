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«Дачную амнистию» в России расширят

Источник:
Sibnet.ru
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Регистрировать расположенные на садовых участках хозяйственные постройки и дома для проживания нескольких семей разрешат по упрощенному варианту. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас действует упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. Однако, согласно действующему законодательству, такие постройки как бани, сараи и летние кухни нельзя оформить в упрощенном порядке.

Документ предлагает распространить на такие строения «дачную амнистию». Также предлагается разрешить регистрировать в упрощенном порядке дачные дома, которые делят несколько семей, следует из законопроекта.

В пояснительной записке указывается, что в советское время семьям зачастую давали дома под одной крышей с общей стеной, и сегодня они сталкиваются с проблемами при регистрации прав на них.

Дачная амнистия действует в России с 2006 года, ее неоднократно продлевали. Очередная пролонгация программы вступила в силу летом 2022 года, тогда ее продлили до 2031 года.

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Домострой #Дача #Квадраты
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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

mosquito__2010

Коллективный слив засчитан. Позорники)